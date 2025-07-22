Там готовят сухофрукты, собирают дикоросы, вяжут носки и создают открытки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июля. /ТАСС/. Подопечные Елизовского психоневрологического интерната для детей и молодых инвалидов "Ягодка" на Камчатке начали собирать гуманитарную помощь для участников СВО. Они готовят сухофрукты, собирают дикоросы, вяжут носки, создают открытки на праздники и отправляют посылки в зону специальной военной операции, сообщается на сайте краевого правительства.

"Для участников СВО наши проживающие оказывают посильную помощь. Своими руками они нарезают фрукты, укладывают их в сушилки, собирают дикоросы, травы для того, чтобы приготовить потом чаи", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по социальной работе учреждения Галины Барановой.

Всего в Камчатском крае принято 17 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей и предусматривающих, в частности, бесплатное питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования, право на получение бесплатной юридической помощи, профессионального образования, повышения профессиональной квалификации, получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства и другие.

Всего в регионе действует более 30 мер поддержки для участников СВО и их семей.