С такими заявлениями выступили на фоне массовых потерь, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Родственники украинских десантников на фоне потерь в Сумской области призывают объединиться против произвола командования ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На фоне массовых потерь в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде родные и близкие пропавших без вести украинских десантников в соцсетях призывают объединяться против произвола командования", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что родственники военнослужащих 80-й бригады ВСУ перестали получать компенсации от государства, данная бригада несет большие потери.

Кроме того, как сообщалось, родственники пропавших на сумском направлении украинских солдат 241-й отдельной бригады теробороны не получают компенсации и пытаются привлечь к себе внимание командования рекламой.