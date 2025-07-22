Слюсарь: центр БАС сделает Ростовскую область лидером в сфере беспилотников

По словам врио губернатора, развитие беспилотных авиасистем в регионе будет сосредоточено не столько для разработки и производства военных БПЛА, сколько для гражданской сферы, включая их использование в сельском хозяйстве и логистик

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены вывести регион в лидеры в области БПЛА в стране в том числе за счет развития научно-производственного центра беспилотных авиасистем (БАС), который в перспективе нарастит свои мощности на площади в 4 тыс. кв. м. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Ростовской области действует программа развития БАС до 2030 года, включающая в себя производство беспилотников и их комплектующих, а также создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем и сценариев по их применению в отраслях экономики. По данным властей, это должно увеличить количество выпускаемых беспилотников в регионе в 10 раз.

"На базе центра объединятся разработчики, производители, те, кто отвечает за эксплуатацию, за обучение. У центра уже есть большая площадка 2 800 кв. м, дальше она будет нарастать до более 4 000. Задача - на базе уже существующих предприятий и коллективов сделать полноценного лидера в области БПЛА в стране", - сказал Слюсарь.

По его словам, в перспективе развитие беспилотных авиационных систем в регионе будет сосредоточено не столько для разработки и производства военных беспилотников, сколько для гражданской сферы, включая их использование в сельском хозяйстве и логистике. Также врио губернатора отметил развитие кластера радиоэлектронной промышленности в регионе.

"Кластер радиоэлектронной промышленности "Бештау" одноименной группы компаний, который здесь в результате появится, служит реализации задач диверсификации экономики. Компания выпускает импортозамещающие комплектующие для нашей большой номенклатуры изделий в области микро- и радиоэлектроники. В проект, первая очередь которого открылась в марте, планируется инвестировать порядка 9 миллиардов рублей. Сейчас сформировано уже 150, а будет создано порядка 700 высококвалифицированных новых рабочих мест", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован ТАСС 23 июля.