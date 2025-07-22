Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что многие комплексы детских площадок будут наделены определенной тематикой

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Порядка 800 спортивных площадок и более 1,5 тыс. обновят и создадут в столице. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"В этом году мы продолжаем масштабную программу благоустройства городской среды. В планах - обновить и создать заново свыше 800 спортивных и более 1 500 детских площадок", - говорится в публикации мэра.

Многие комплексы детских площадок будут наделены определенной тематикой, что делает их схожими с арт-объектами. Например, в Бабушкинском районе в сквере "Красная дорожка" на детской площадке построят игровой комплекс в виде самолета. Авиационная тематика также будет в игровой зоне нового парка детства во Внукове, где оборудуют специальную фотозону. Помимо этого, театр теней появится в Бескудниковском районе, а в Ломоносовском районе построят двухэтажный игровой комплекс "Наукоград".

Что касается спортивных площадок, специальный кластер создадут в Некрасовке вблизи дома 11А по 2-1 Вольской улице, который включает в себя турники и снаряды, корт для падел-тенниса, скейт-парк и спортивное поле. В районе Ивановское у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов, помимо спортивной площадки, разместят уличные тренажеры и скейт-парк, полосы препятствий с турниками, балансирами и веревочными переходами. Кроме того, фитнес-станция "Русский ниндзя", скейт-парк, памп-трек и столы для настольного тенниса обустроят в Вешняках на Кетчерской улице. В Южном Медведкове в сквере вдоль улицы Молодцова разместят спортивную полосу, где расположатся теннисные столы и две фитнес-рамы "Русский ниндзя".