С Ленинградского вокзала отправился 45-й юбилейный рейс "Своих не бросаем!"

По маршруту Москва - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва ОАО "РЖД" назначило два специальных рейса поезда

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. 45-й юбилейный рейс в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем!" отправился с Ленинградского вокзала Москвы, сообщили в Минобороны России.

Проект "Своих не бросаем!" реализуется РЖД во взаимодействии с фондом "Защитники Отечества" при участии Министерства обороны РФ. Официальным железнодорожным перевозчиком и туроператором в рамках проекта выступает "РЖД Тур".

"21 июля 2025 года с Ленинградского вокзала г. Москвы отправился 45-й юбилейный рейс в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем!" Знакомиться с городами северо-запада России на двухэтажном туристском поезде №936/935 "В Карелию" поехали 235 человек. Пятидневные путешествия по железной дороге совершают ветераны специальной военной операции, члены их семей и члены семей погибших героев", - сказали в ведомстве.

Всего по маршруту Москва - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва ОАО "РЖД" назначило два специальных рейса поезда, первый из которых был в пути с 14 по 18 июля. В этом году в путешествие по этому маршруту в рамках проекта отправилось 470 пассажиров. В программу поездок включены экскурсии в каждом городе, остановки, питание в поезде в пути следования и в городских кафе.

"Уже более 11 тысяч наших героев и членов семей совершили поездки в рамках проекта "Своих не бросаем!" Такие поездки дарят героям спецоперации и их семьям яркие впечатления еще и потому, что они чувствуют искреннее радушие и заботу местных жителей", - отметила статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Своих не бросаем!"

В Республике Карелия туристы посещают столицу региона Петрозаводск, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, деревянный архитектурный ансамбль на острове Кижи и знакомятся с национальной карельской музыкой в "Доме Кантеле", изучают Мраморный каньон в Горном парке Рускеала, водопады Ахинкоски и "малую архитектурную энциклопедию" в Сортавале. А в Ленинградской области погружаются в "рыцарский дух Средневековья" в Выборге.

В этом году в общей сложности в рамках проекта "Своих не бросаем!" для ветеранов и участников СВО, их родных и членов семей погибших героев запланировано 12 рейсов по шести маршрутам: "Зимняя сказка", "Города Великой Победы", "По Золотому кольцу", "Малахит", "В Карелию" и новинка этого года "В Карелию и Санкт-Петербург". В 2022-2024 годах состоялось 35 специальных рейсов туристских поездов по одиннадцати маршрутам.

В состав туристского поезда включены двухэтажные купейные вагоны Федеральной пассажирской компании и вагон-ресторан. Генеральный партнер проекта - ОАО "РЖД".