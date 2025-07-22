Заместитель генерального директора ДВФМ по внешним коммуникациям Вахтанг Хикландзе отметил, что в "Сенеже" собрались управленцы из разных стран

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Летняя школа дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) для представителей сферы госуправления открылась на базе мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске, она объединила свыше 100 представителей из 42 стран, передает корреспондент ТАСС.

С приветственным словом к собравшимся обратился первый проректор мастерской управления "Сенеж" Сергей Бочаров. Он отметил, что в мастерской готовят руководителей всех уровней - губернаторов, мэров, депутатов, лидеров некоммерческих организаций. "Ваша программа очень многоплановая, вы увидите наши возможности про команды, вы увидите возможности про управление, вы познакомитесь со многими разными интересными людьми, которые придут на эту сцену и, конечно, вы посмотрите лучший город мира - Москву", - подчеркнул Бочаров.

В свою очередь заместитель генерального директора ДВФМ по внешним коммуникациям Вахтанг Хикландзе отметил, что в "Сенеже" собрались управленцы из разных стран и те, кто ведет за собой команды. "Это не первая летняя школа у нас в этом году, мы провели летнюю школу учителей русского языка как иностранного и учителей истории в "Машуке" у нас в Ставропольском крае. У нас прошла в кластере "Таврида" летняя школа для дизайнеров и музыкантов, мы также готовим летнюю школу для медиаспециалистов со всего мира на [форуме] "Шум" в Калининградской области", - сказал Хикландзе.

Он подчеркнул, что специалистам из России есть о чем рассказать в сфере госуправления. "Мы много шагнули, в том числе с цифровизацией этого сектора, и, конечно, программа была составлена вместе с нашими друзьями из "Сенежа" так, чтобы показать все самое лучшее, что у нас есть в стране. Но, со своей стороны, просим делиться и вашим опытом", - обратился он к собравшимся.

В летней школе принимают участие действующие молодые государственные служащие и парламентарии, в их числе представители Абхазии, Армении, Молдовы, Мали, Белоруссии, Италии, Сербии, Мексики, Боснии и Герцеговины, Южной Осетии, а также других стран.

Они приехали в рамках президентской программы "Новое поколение", реализуемой Россотрудничеством. Эта программа направлена на расширение круга позитивно настроенных по отношению к России активных молодых иностранных граждан, налаживание дружеских контактов с российской молодежью. В этом году реализуется в рамках комплекса мероприятий, приуроченных к 100-летию народной дипломатии.