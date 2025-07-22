Проректор по молодежной политике Мурманского арктического университета Любовь Лычкина сообщила, что плавательная практика продлится восемь недель

МУРМАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Курсанты Мурманского арктического университета (МАУ) отправились в Калининград, чтобы получить первый морской опыт на барке "Крузенштерн". Об этом сообщила ТАСС проректор по молодежной политике вуза Любовь Лычкина.

"Курсанты Мурманского арктического университета отправляются в серьезное путешествие, где пройдут свою первую морскую практику под парусами барка "Крузенштерн" - крупнейшего парусника в мире, входящего в элиту парусного флота. 70% от всего курсантского состава судна будут представлены курсантами МАУ", - рассказала Лычкина.

Она отметила, что в Калининград курсанты отправились поездом из Мурманска, их плавательная практика продлится восемь недель. На борту парусника студенты получат профессиональные навыки, отвечающие требованиям Международной конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты.

О барке "Крузенштерн"

Четырехмачтовый барк "Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название "Падуя". Судно вошло в 10 крупнейших парусников мира. В 1946 году оно перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов адмирала Ивана Крузенштерна. Судно совершило два кругосветных плавания и трансатлантическую экспедицию.

Это последний в мире классический парусник, изначально построенный для хождения в море исключительно под парусами, без каких-либо дополнительных двигателей и генераторов энергии. Сейчас он используется в учебных целях. На нем проходят морскую практику курсанты морских учебных заведений России.