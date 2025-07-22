В готовности к применению находится плавающий транспортер, отметили в областном МЧС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и экстренные службы переведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Силы и средства подсистемы РСЧС Московской области переведены в режим повышенной готовности", - сказали в ведомстве.

МЧС продолжает помогать населению в пострадавших от дождей района Подмосковья. После обрушения мостов спасатели переправляют через реки жителей отрезанных населенных пунктов. В готовности к применению находится плавающий транспортер.

"(В отрезанных населенных пунктах) решены вопросы пожарной безопасности, продовольственного обеспечения, медицинского обеспечения", - отметили в МЧС.