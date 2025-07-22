Названы самые популярные имена для детей в Подмосковье

В пресс-службе Министерства социального развития Московской области сообщили, что наиболее частыми именами с 1 июня по 16 июля 2025 года стали Михаил и София

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Наиболее частыми именами для новорожденных в Подмосковье с 1 июня по 16 июля 2025 года стали Михаил и София. Также в список вошли Александр, Иван, Мария, Анна и ряд других имен, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"Среди самых популярных имен для мальчиков уверенно лидируют такие имена, как Михаил, Александр, Иван, Максим и Артем. Эти классические и в то же время современные имена продолжают оставаться на пике популярности и вызывают положительные ассоциации у родителей. Что касается девочек, то в этом сезоне в списке фаворитов оказались имена София, Мария, Анна, Ева и Василиса. Эти нежные и мелодичные имена также пользуются большим спросом и отражают актуальные тренды в выборе имен", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в этом сезоне родители давали и редкие имена детям. Среди мальчиков встречаются имена Викторин, Ермак, Корней, Ратибор и Север, а среди девочек - Алесия, Евелина, Нинель, Розалия и Ширина.

В Подмосковье процесс регистрации новорожденного осуществляется прямо в медицинском учреждении, что значительно упрощает процедуру оформления всех необходимых документов.