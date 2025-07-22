Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Прощание с заслуженным деятелем искусств РФ кинорежиссером, сценаристом Юрием Карой завершилось в большом ритуальном зале Центральной клинической больницы №1, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии прощания с мастером приняли участие его друзья, коллеги и выпускники. В знак памяти были направлены венки от творческих коллективов, в том числе Первого канала, киноконцерна "Мосфильм", Союза кинематографистов России и других организаций. Проститься с деятелем пришли также народный артист РФ Виктор Раков, актриса театра и кино Ирина Чериченко и другие.

На прощании были зачитаны соболезнования президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и мэра города Москвы Сергея Собянина.

"Я благодарна всем, кто пришел проститься с Юрой, он этого заслуживал, самый добрый, самый светлый человек. <…> Мы с ним прожили просто замечательную жизнь вместе", - сказала на церемонии прощания супруга режиссера Ирина Кара.

В свою очередь режиссер, киножурналист и телерадиоведущий Давид Шнейдеров назвал смерть Кары, как и недавние кончины народного артиста РФ кинорежиссера Александра Митта и актера театра и кино, кинорежиссера, сценариста и продюсера Юрия Мороза, "роком". "Видимо, там наверху решили, что пора снять хороший киноальманах с лучшими режиссерами", - сказал он на церемонии прощания.

О кинорежиссере

Кинорежиссер Юрий Кара умер в ночь на 17 июля в возрасте 70 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Соболезнования в связи со смертью выразили президент РФ Владимир Путин, глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также общественные деятели и коллеги по цеху.

Кара родился в 1954 году, в 1982 году поступил во ВГИК. Первый успех режиссеру принесла его дипломная работа - экранизация повести Бориса Васильева "Завтра была война" (1987). В 1988 году Кара представил драму "Воры в законе" по мотивам новелл Фазиля Искандера.

В 1991 году приступил к работе над экранизацией романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Исполнителями заглавных ролей были Виктор Раков и Анастасия Вертинская. В последующие годы снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я - кукла" (2001), "Королев" (2007), "Гамлет. XXI век" (2009), сериал "Звезда эпохи" (2005). Последней его работой стала биографическая драма "Главный" об основоположнике отечественной космонавтики Сергее Королеве (2015). Большинство фильмов кинематографист снял по собственным сценариям. Кара также преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры.