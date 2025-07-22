Москвичи выберут лучшие окружные площадки проекта "Лето в Москве"

В рамках голосования горожане поделятся мнением о программе мероприятий и об оформлении локаций

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Серия голосований, посвященных проекту "Лето в Москве", началась на платформе "Активный гражданин". Москвичи выберут наиболее интересные площадки проекта в столичных округах, сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"Лето в Москве" объединяет парки, скверы, набережные, бульвары и улицы по всей столице. Приглашаем оценить площадки в ваших округах", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что голосование пройдет в три этапа. В первом предлагают поделиться мнением о локациях и событиях Центрального, Северо-Восточного и Южного административных округов. В рамках голосования горожане поделятся мнением о программе мероприятий и об оформлении локаций.

Масштабный городской проект "Лето в Москве" проходит с 1 июня по 14 сентября в разных районах столицы. В рамках мероприятия проходят фестивали, кинопоказы, концерты, творческие мастер-классы, спортивные занятия, квесты, экскурсии и др.