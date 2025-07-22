Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что номинал марки составляет 35 рублей

КУРСК, 22 июля. /ТАСС/. Марка с русскими народными куклами в традиционных нарядах Курской области совместного выпуска России и Доминиканской Республики вышла в оборот. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Продвижение и популяризация Курского региона, наших героев и достопримечательностей: сегодня вышла в оборот почтовая марка серии "Декоративно-прикладное искусство России". Это совместный выпуск Российской Федерации и Доминиканской Республики", - написал он.

Отмечается, что на лимитированной коллекции почтовых марок изображены русские народные куклы в традиционных нарядах Курской области: "Девушка и скрипач" автора Екатерины Черноок, а также кукла Лиме, которую создала художница Лилиана Мера как символическое изображение родной республики, а теперь является ее национальным символом. Номинал марки составляет 35 рублей, общий тираж - 96 тыс. штук.

"Тряпичные куклы без лица - наша общая культурная традиция. На Руси такие игрушки появились много веков назад: люди верили, что в куклу без лица не может вселиться нечистая сила, а значит, не сможет нанести вреда ни детям, ни взрослым. Они использовалась в том числе как оберег", - добавил врио губернатора региона, отметив, что такие куклы - важная часть культурного наследия нашей страны и Курской земли.

По словам Хинштейна, он сам в детстве коллекционировал марки, с помощью которых изучал историю и культуру страны. Он считает, что памятные тематические марки являются отличным способом продвижения Курской области и ее ценностей.