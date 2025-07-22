В правительстве региона сообщили, что этот режим действует в 21 районе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Число районов Ростовской области, где действует режим ЧС из-за засухи увеличилось до 21, власти региона объявили чрезвычайную ситуацию по почвенной засухе еще в двух районах - Егорлыкском и Матвеево-Курганском. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В мае 2025 года в Ростовскую область пришли возвратные заморозки, из-за чего пострадали тысячи посевов. После на регион обрушилась аномальная жара, синоптики сообщали о рекордной за последние 145 лет температуре - 41 градус в тени. Из-за засухи власти ввели режим ЧС в 19 районах региона. В настоящее время прогноз по урожаю зерновых сокращен с 11,4 до 8 млн тонн, ущерб аграриям оценивается в 7,8 млрд рублей.

"С 21 июля режим чрезвычайной ситуации по почвенной засухе вводится на территории Егорлыкского и Матвеево-Курганского районов. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Ростовской области, которую возглавляет глава региона Юрий Слюсарь", - говорится в сообщении.

В правительстве региона уточнили, что в этих двух районах также наблюдается уменьшение запасов продуктивной влаги в почве. Режим ЧС позволит застраховавшим посевы хозяйствам получить страховку.

10 июня, на фоне жары и засухи в Ростовской области ввели режим ЧС на территории 10 районов, 30 июня режим чрезвычайной ситуации был объявлен еще в девяти районах.