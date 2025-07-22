Мероприятие пройдет 2-3 августа на аэродроме Мочище

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах "Первый полет" впервые выступит на авиационном фестивале "Вива авиа" в Новосибирске, который пройдет 2-3 августа на аэродроме Мочище, сообщил в пресс-центре ТАСС председатель региональной общественной организации авиации общего назначения "Аэродром Мочище" Александр Осокин.

В 2025 году Россия отмечает 80-летие Великой Победы. В честь этого юбилея на аэродроме Мочище пройдет ежегодный авиационный фестиваль. Мероприятие проводится в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации: воздушные показы авиационных групп высшего пилотажа ВКС России, одиночные и групповые пилотажи самолетов гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, дельтапланы, мотопарапланы, авиамодели и запуск воздушных змеев. Авиаторы из Сибирского и Уральского федеральных округов, а также из других регионов России продемонстрируют достижения в освоении современной авиационной техники, мастерство и профессионализм.

"Первый раз будет выступать у нас пилотажная группа "Первый полет". Недавно они выступали в Китае, делали вечернее мероприятие, вечерний показ с фейерверками. Оказалось, что это не просто красиво, а очень красиво. Захотелось, чтобы они такое и в нашем небе показали. Они будут выступать под наш академический оркестр народных инструментов, музыка уже подобрана", - подчеркнул Осокин.

Как рассказал на пресс-конференции министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, в фестивале примут участие различные авиационные коллективы и компании, частные пилоты, всего порядка 400 участников, более 50 парашютистов. Будут представлены 80 самолетов и вертолетов.

На фестивале состоится выставка авиационной и автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, в небо поднимутся как раритетные самолеты, так и современные модели.

Кроме группы "Первый полет" выступления планируют "Стрижи" и "Русские витязи", а также единственная в России сургутская женская пилотажная группа "Барсы" на самолетах Як-52.

О пилотажных группах

"Первый полет" - первая в России профессиональная пилотажная группа (шесть летчиков) на поршневых самолетах. Авиапарк - 10 машин Як-52, Як-54, Як-18Т, Су-31МХ, Piper PA-23 250, Sportstar. Пилотажной группе 13 лет. Занимается популяризацией авиаспорта. Участвовала в 160 авиашоу по РФ и миру, общий налет - 230 тыс. км. Представляет возможность печати букв в небе с помощью специальной автоматизированной системы.

"Барсы" - первая российская женская пилотажная группа, образована 18 июля 2014 года в городе Сургуте. В состав группы входят восемь летчиков. Группа "Барсы" базируется на сургутском аэродроме Боровая (Заячий остров).

"Русские витязи" - пилотажная группа сформирована 5 апреля 1991 года из летчиков 1-й эскадрильи гвардейского Проскуровского смешанного авиаполка 16-й воздушной Краснознаменной армии ВВС СССР (ныне - 237-й гвардейский Проскуровский Краснознаменный орденов Кутузова и Александра Невского Центр показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба, 237 гв. ЦПАТ, авиабаза Кубинка, Московская обл.).

"Стрижи" - пилотажная группа создана 6 мая 1991 года. Базируется в подмосковной Кубинке в составе Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба. "Стрижи" летают на МиГ-29. Эти самолеты поступили в Кубинку в 1983 году, до этого в распоряжении пилотов авиацентра были МиГ-21 и МиГ-23. В то время летчиков на четырех "мигах" не называли пилотажной группой, употреблялось название "ромб на МиГ-29". "Стрижи" сформированы из лучших пилотов на базе Проскуровского истребительного авиаполка. В его задачи входила не только защита воздушных рубежей Москвы, но и демонстрация возможностей передовой авиационной техники. В состав "Стрижей" и "Русских витязей" входят летчики экстра-класса. Все обладают боевым опытом.