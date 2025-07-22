Путин поздравил сборную команду школьников по математической олимпиаде

Глава государства отметил, что они продемонстрировали командную сплоченность и победный настрой

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил завоевавшую шесть медалей на математической олимпиаде в Австралии сборную команду школьников, отметив, что они продемонстрировали командную сплоченность и победный настрой в напряженной борьбе.

"Поздравляю вас с отличным выступлением на 66-й Международной математической олимпиаде в дистанционном формате, в которой принимали участие школьники из 100 стран мира. В серьезной, напряженной борьбе вы продемонстрировали командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что этот успех вместе в победителями разделяют учителя, тренеры, родители и друзья, и пожелал ребятам новых успехов.

Международная математическая олимпиада - крупнейший и наиболее престижный из всех международных интеллектуальных турниров среди старшеклассников. В 2024 году сборная команда РФ завоевала шесть медалей: четыре золотые и две серебряные. В 2025 году олимпиада прошла в Саншайн-Косте в Австралии, где сборная команда школьников России завоевала пять золотых и одну серебряную медаль.