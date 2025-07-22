Возбуждено дело по факту вывоза отходов Сергачского сахарного завода на непригодный участок земли

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Исполнительный директор Сергачского сахарного завода в Нижегородской области организовал вывоз отходов предприятия на неподходящий земельный участок. В результате был причинен ущерб окружающей среде на сумму более 264 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"В результате указанных действий на земельном участке площадью 11 га причинен ущерб окружающей среде в размере более 264 млн рублей. СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", - говорится в сообщении.

Противоправную деятельность сотрудники УФСБ выявили совместно с Россельхознадзором по Нижегородской области и Республике Марий Эл.