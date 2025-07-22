На трассе в Эльбрусском районе вновь остановили движение из-за селя

Жителей и гостей КБР призвали воздержаться от поездки в этом направлении

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Автомобильное движение на федеральной трассе в части высокогорного города Тырныауза в Кабардино-Балкарии (КБР), где после обильных осадков сошел сель, вновь приостановили из-за опасности схода грязевых масс, сообщили в региональном управлении МЧС.

"Ограничение движения по объездной автодороге в направлении Тырныауза. По состоянию на 11:30 мск, в результате подъема уровня воды в реке Баксан в целях безопасности ограничено движение через объездной мост. Уважаемые жители и гости республики, просим воздержаться от поездки в данном направлении", - отметили в МЧС.

Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что селевые волны не прекращаются.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". В муниципалитете объявили режим ЧС. Была проведена эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного участка. Работает пункт временного размещения жителей в одной из школ города. Оперативные службы призвали жителей республики и туристов воздержаться от поездок в Эльбрусский район.