ТАСС: в Петербурге иностранцев задержали за танцы у здания УФСБ

В правоохранительных органах сообщили, что в числе задержанных два гражданина США и гражданин Израиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге задержала местного жителя, двух граждан США и одного гражданина Израиля за хулиганские танцы с фотографированием у здания местного управления ФСБ. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Вечером 21 июля в дежурную часть поступило сообщение, что у дома 4 по Литейному проспекту сотрудники УФСБ задержали двух мужчин, которые фотографировались на фоне здания УФСБ и вели себя агрессивно. Прибывший на место наряд полиции задержал у здания и в его фойе 20-летнего гражданина России - жителя Петербурга, а также временно проживающих в Москве по туристической визе двух 19-летних граждан США и 29-летнего гражданина Израиля. Все четверо - ортодоксальные евреи. Установлено, что молодые люди возвращались из Большой хоральной синагоги на Лермонтовском проспекте и из хулиганских побуждений пришли к зданию УФСБ, где начали фотографироваться и танцевать", - рассказал собеседник агентства.

В отношении всех нарушителей составили протоколы о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), сами они находятся в спецпомещении для содержания задержанных лиц.