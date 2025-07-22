В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что последствия аварии могут ликвидировать до 18:00 22 июля

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Дополнительные ремонтные бригады привлечены для ликвидации последствий аварии на подстанции "Кирилловская" в Новороссийске, оставившей без электричества около 8 тыс. жителей в настоящее время. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Накануне вечером на подстанции "Кирилловская" вышли из строя 10 отходящих кабельных линий. Частично под отключение попали Приморский, Новороссийский и Восточный районы. В результате аварии перебои с электроснабжением наблюдались у 11 тыс. человек, в том числе в социальных и промышленных объектах.

"В Новороссийске без электричества остаются 8 тыс. жителей. <…> Всю ночь ремонтные бригады вели восстановительные работы. К утру 22 июля удалось запитать 3 тыс. потребителей, а также в детский сад №24 и две насосные станции. Ремонтные бригады усилены специалистами из Геленджика и Анапы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ориентировочное время полной ликвидации последствий - до 18:00 22 июля.