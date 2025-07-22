На выставке "Та самая Москва" проведут более 100 лекций и мастер-классов

Мероприятие пройдет с 1 по 31 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Научно-популярная программа выставки "Та самая Москва" в лектории "Манежа" включает встречи с экспертами и звездами, а также лекции и мастер-классы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Лидеры транспортной отрасли расскажут гостям о планах развития городского транспорта столицы, представители градостроительной сферы поделятся планами по развитию Москвы. Урбанисты, футурологи и руководители высокотехнологичных производств познакомят с эволюцией городской инфраструктуры и промышленной архитектуры. Звезды и популярные блогеры выступят с личными историями о "той самой Москве" - городе, в котором все ориентировано на благополучие и комфорт каждого человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа лектория бесплатна для всех гостей выставки, но на некоторые лекции нужно регистрироваться заранее. Выбрать интересующее мероприятие можно на сайте форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Программа будет дополняться.

"Хотим поделиться результатами, которых мы достигли под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, и показать, какой будет столица в ближайшие годы. Посетители выставки смогут еще раз убедиться, что Москва - комфортный и прогрессивный мегаполис, в котором новые технологии органично сочетаются с историческими ценностями. На площадке пройдут лекции и дискуссии о транспорте, градостроительстве и промышленности с участием как профильных специалистов, так и известных спикеров, деятелей культуры и искусства", - добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

О выставке

Интерактивная выставка "Та самая Москва" пройдет с 1 по 31 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" и будет посвящена развитию и достижениям города в области транспорта, градостроительства и промышленности. Экспозиция будет открыта для посетителей с 12:00 до 22:00 в будни и с 11:00 до 21:00 по выходным. Понедельник - выходной день. Адрес площадки: Манежная площадь, дом 1. Вход свободный.

"Одно из важных направлений нашей работы - это развитие кадрового потенциала строительной отрасли, которое подразумевает в том числе раннюю профориентацию. Город постоянно совершенствует систему мероприятий с учетом потребностей профильных организаций. Лекции на выставке в Манеже - отличная возможность познакомиться с градостроительной сферой, урбанистикой и архитектурой. А мастер-классы для самых маленьких посетителей через игровую механику расскажут о развитии строительной отрасли и города", - подчеркнул руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию российской столицы. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума-фестиваля.

Организаторы отмечают, что "Территория будущего. Москва 2030" - это возможность в масштабах города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство.