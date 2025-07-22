Bloomberg: Вестминстерский дворец может загореться, как Нотр-Дам

По словам обозревателя агентства Розы Принс, здание, где проходят заседания британского парламента, "кишит крысами и постепенно обваливается", и дальше откладывать реставрацию крайне опасно

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Вестминстерский дворец, где проходят заседания парламента Великобритании, находится в аварийном состоянии, там может произойти возгорание. Такое мнение выразила обозреватель агентства Bloomberg Роза Принс.

"Сейчас ремонт здания будет обходиться в £2 млн в год: прорывает трубы, замыкает провода, куски каменной кладки падают на землю. Это чудо, что никто до сих пор не погиб. Эксперты предупреждают, что все здание может вспыхнуть в любую минуту, как Нотр-Дам", - утверждает журналист.

Помимо этого, здание "кишит крысами и постепенно обваливается", так что и дальше откладывать реставрацию крайне опасно. По оценкам, сделанным в 2022 году, стоимость ремонта составит $7-13 млрд, реставрация может занять от 19 до 28 лет. Однако сейчас ремонт может обойтись уже гораздо дороже с учетом инфляции и дальнейшей деградации здания.

Принс считает, что граждане Великобритании могут посчитать расходы на реставрацию дворца неуместными на фоне планируемого повышения налогов и сокращения расходов на социальные нужды. Это способствует тому, что принятие решения о начале работ переносится на все более поздние сроки.

Кроме того, остается неясным, где будет заседать парламент на период реставрации дворца. Возможны различные варианты: частичное или полное перемещение всех депутатов в соседние здания, а также проведение точечных реставрационных работ параллельно с сессиями.

Вестминстерский дворец входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его первые помещения были возведены в XI веке, до 1529 года он служил столичной резиденцией английских королей. Дворец неоднократно перестраивали, последний раз - в 1840-1876 годах после пожара 1834 года. Современным обликом в неоготическом стиле он обязан проекту архитекторов Чарльза Бэрри (1795-1860) и Огастеса Пьюджина (1812-1852).