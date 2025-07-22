Заявку можно подать до 6 августа включительно, а до 11 августа работодатель должен подтвердить данные о сотруднике в своем личном кабинете и направить их в Минцифры

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Прием заявлений на IТ-отсрочку от срочной службы в Российской армии в осенний призыв стартовал на портале госуслуг, сообщает Министерство цифрового развития РФ.

"Стартовал прием заявлений на IТ-отсрочку от срочной службы в осенний призыв. До 6 августа включительно IТ-специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года через "Госуслуги", - сказано в сообщении.

В Минцифры отметили, что для граждан, состоящих на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, действуют другие сроки.

Согласно сообщению, до 11 августа работодатель должен подтвердить данные о сотруднике в своем личном кабинете и направить их в Минцифры. Если же специалист не отправит свои данные сам, организация может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку. "Минцифры передаст информацию Минобороны до 1 сентября. Призывная комиссия примет решение по отсрочке с 1 октября по 31 декабря", - заключили в министерстве.