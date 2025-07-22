Кисловодск в первом полугодии 2025 года принял рекордное число туристов

Глава города Евгений Моисеев сообщил, что показатель составил 256 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Рекордное за всю историю Кисловодска число туристов отдохнуло в городе-курорте за первое полугодие 2025 года. Об этом глава курортного города Евгений Моисеев сообщил в Telegram-канале.

"Из года в год Кисловодск продолжает набирать популярность среди туристов. Более 256 тыс. человек отдохнули в коллективных средствах размещения за первые 6 месяцев 2025 года, что на 12,7% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Это исторический рекорд", - сказал Моисеев.

По его словам, согласно предварительным данным от сотовых операторов, с января по июнь в 2025 году всего Кисловодск принял около более 960 тыс. человек, из них более 600 тыс. туристов приехали с пребыванием более суток и около 359 тыс. экскурсантов посетили город-курорт без ночевок. Средний срок пребывания в санаториях составил девять дней, в гостиницах - пять дней.

"В этом году продолжаем уверенно сохранять тенденцию роста турпотока. Уже за полгода можно говорить о рекордном количестве гостей, отдохнувших в наших здравницах и гостиницах. И это без учета туристов, разместившихся в частном секторе, которых по статистике в два раза больше. И мы продолжаем активно работать над улучшением курортной инфраструктуры, повышением качества услуг и созданием комфортных условий для отдыха как для местных жителей, так и для гостей нашего города-курорта", - добавил Моисеев.