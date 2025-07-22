В Подмосковье непогода может продлиться до 21:00

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник в Москве, предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков, 22 июля в Москве ожидается дождь, возможно гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с", - сказали в главке.

В Подмосковье непогода может продлиться до 21:00.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщала, что рекордное с 1879 года для 21 июля количество осадков выпало в Москве в понедельник. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что порядка 50 литров дождевой воды на квадратный метр обрушилось в Москве за сутки. В Подмосковье наиболее сильный дождь обрушился на Коломну (66 мм) и Новый Иерусалим (48 мм).

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - значится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы.