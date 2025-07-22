Патриарх освятил камень в основании кафедрального собора в Набережных Челнах

Новый храм сможет вместить порядка 700 прихожан

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня в основание Воскресенского собора в Набережных Челнах. Новый храм, который станет кафедральным собором города, сможет вместить порядка 700 прихожан, передает корреспондент ТАСС.

"С совершенно особым чувством я вступил на эту землю, зная, что именно здесь будет заложен новый храм. Это свидетельствует о том, что вера живет в наших сердцах. На этой земле живут и православные, и мусульмане, но все мы обращаем молитвы к одному Богу", - обратился патриарх к присутствующим после освещения камня.

Это первый визит патриарха Кирилла в Набережные Челны. Вместе с ним в город прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил предстоятеля РПЦ за поддержку в создании нового собора и выразил уверенность, что возведение храма будут завершено в кратчайшие сроки.

Храм планируется возвести на участке на пересечении проспекта Мира и проспекта Дружбы Народов. Как рассказал журналистам епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил, проект собора еще не утвержден, однако планируется, что он сможет вместить порядка 700 прихожан. По его словам, храм будет небольшим, но вместительным. Епископ также отметил, что строительство храма будет вестись преимущественно на пожертвования и средства спонсоров.

"Вы сегодня не просто заложили камень в основание нового храма, вы заложили прочный фундамент духовной жизни в нашей новообразованной епархии. Через два дня исполняется ровно год, как образована наша Набережночелнинская епархия. За этот год мы постарались, беря пример с вас, развивать все направления епархиальной жизни, особенно молодежное, социальное и образовательное", - сказал он, обращаясь к патриарху.