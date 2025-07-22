В региональном управлении МЧС сообщили, что такая погода ожидается 23 июля

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Сильные осадки, град, ветер и сходы селевых потоков на территории Кабардино-Балкарии (КБР) прогнозируют синоптики в ближайшие сутки, сообщили в региональном управлении МЧС.

"По данным ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля местами в КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с сильным ветром с порывами до 23 м/с, грозой и градом, на реках - повышение уровня воды местами до неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что в горах возможен сход селей.

Неблагоприятные погодные условия стали причиной схода селевых масс накануне вечером в городе Тырныаузе, где действует режим ЧС после подмыва опор моста на трассе.