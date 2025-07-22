Жителям подтопленных дачных участков в Тарко-Сале начали выплачивать компенсацию

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что финансовую поддержку получили уже 30 собственников жилых помещений

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Жители, чьи дачные участки пострадали в результате разлива реки Пяку-Пур в Пуровском районе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, начали поступать дополнительные выплаты в размере 150 тыс. рублей и 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Тарко-Сале жители подтопленных дачных участков начали получать дополнительные выплаты от региона. Финансовую поддержку получили уже 30 собственников жилых помещений, еще 20 заявлений - в работе", - говорится в сообщении. Размер дополнительных региональных мер поддержки составляет 150 и 500 тыс. рублей.

Отмечается. что при наличии государственной регистрации собственники жилья могут рассчитывать на выплату в размере 150 тыс. рублей на один жилой дом. Для многодетных ямальцев и семей участников СВО сумма выплаты составит до 500 тыс. рублей. Кроме того, финансовая поддержка предусмотрена для северян, чьи дома находятся в ипотеке на этапе строительства или еще не были введены в эксплуатацию. Также предусмотрена поддержка для бизнеса - компенсация затрат на восстановление в размере от 150 до 500 тыс. рублей, освобождение от арендных платежей за земельные участки до конца года, также предприниматели смогут получить льготный микрозайм и кредитные каникулы.

На данный момент, паводковая ситуация на дачных участках стабилизировалась, ведется работа по восстановлению территорий. Причины подтопления установят специалисты, результаты их исследований лягут в основу разработки комплекса противопаводковых мероприятий на перспективу.

Ранее сообщалось, что 3 июня в результате разлива реки Пяку-Пур произошло затопление улиц, уровень воды поднялся до 1 015 см, подтопило 280 дачных участков в районе Тарко-Сале.