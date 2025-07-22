Его производительность после реконструкции увеличится почти в три раза

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства начали реконструкцию водозаборного узла "Пансионат Пахра" в Троицком и Новомосковском административных округах столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов. Начали обновление водозаборного узла "Пансионат Пахра", расположенного в Краснопахорском районе ТиНАО. Он обеспечивает водоснабжение жителей поселка Дома отдыха "Пахра" и ближайших территорий", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что производительность водозаборного узла после реконструкции увеличится почти в три раза и составит 1,5 тыс. кубометров в сутки.

"В рамках проекта заменим устаревшее технологическое и энергетическое оборудование, обустроим четыре новые скважины, отремонтируем существующие резервуары и построим один новый. Запланирован монтаж станции водоподготовки, где вода будет проходить качественную очистку. Реконструкцию объекта выполним с применением техники и разработок отечественного производства", - заверил заммэра.

Так, водозаборные узлы, расположенные на территории ТиНАО, переводятся на воду московского водопровода. Объем воды, поставляемый в эти округа со столичных станций водоподготовки, увеличился с 2012 года более, чем в пять раз.