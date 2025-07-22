Организаторы "Большой уральской тропы" расширят маршрут

Руководитель направления трейлраннинга проекта Александр Фефилов сообщил, что маршрут охватит Приполярный Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Один из самых протяженных горных маршрутов России "Большая уральская тропа" будет расширен и охватит Приполярный Урал. Об этом сообщил руководитель направления трейлраннинга проекта Александр Фефилов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"У нас есть планы расширять тропу, <…> мы этим будем заниматься обязательно. Уже в этом году в августе планируется первая экспедиция на Приполярный Урал, мы хотим разведать эту местность, и, наверное, с этого либо следующего года начать делать дальше "Большую уральскую тропу", - сказал он.

"Большая уральская тропа" - это туристическая тропа протяженностью более 2,3 тыс. км пешеходного трека, 2,4 тыс. км водного маршрута и более 2 тыс. км сети велосипедных троп. Она объединяет множество существующих коротких маршрутов и точек притяжения вдоль Уральских гор, основной трек идет через Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию и Оренбуржье.