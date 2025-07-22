В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что пять рейсов задержали из-за позднего прибытия самолетов

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Порядка 1,2 тыс. человек ожидают вылета в Москву во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине, пять рейсов задержаны из-за позднего прибытия самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержаны вылеты пяти рейсов в Москву по причине позднего прибытия судов. Отправления ожидают около 1,2 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что транспортные прокуроры мониторят ситуацию в целях обеспечения прав пассажиров и работают в зданиях аэровокзалов. В ведомстве отметили, что на Камчатке из-за неблагоприятных погодных условий в Усть-Хайрюзово, Никольское и Тигиль на завтра перенесены вылеты из Петропавловска-Камчатского.

В Хабаровском крае задержаны вылеты из Николаевска-на-Амуре в Охотск и Хабаровск и в обратном направлении, добавили в ведомстве.