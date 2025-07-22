Председатель свердловского областного отделения Русского географического общества Ольга Гурьевских сообщила, что мероприятие состоится с 31 августа по 7 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Фестиваль "География" пройдет в Екатеринбурге с 31 августа по 7 сентября к 180-летию Русского географического общества (РГО), организаторы готовят для участников деловые, выставочные и культурные мероприятия. Об этом сообщила председатель свердловского областного отделения РГО Ольга Гурьевских на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"С 31 августа по 7 сентября будет проходить в Екатеринбурге фестиваль "География", который посвящен 180-летию РГО. <…> Это целая линейка и деловых, и выставочных, и культурных мероприятий", - сказала она, отметив, что в фестивале также примут участие школьники и студенты.

Как сообщили ТАСС в автономной некоммерческой организации "Ген гуманизма", на фестивале пройдет инклюзивный показ нового фильма "Легенды наших предков" уральской кинокомпании Red Pepper Film. Картину адаптировали для аудитории с нарушением слуха и зрения, сопроводив субтитрами, переводом на жестовый язык и тифлокомментариями.