В Москве начался конкурс "Как много в имени Суворов для сердца русского слилось"

Мероприятие приурочено к празднованию 295-летия со дня рождения Суворова и Году защитника Отечества

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Всероссийский творческий конкурс "Как много в имени Суворов для сердца русского слилось" стартовал в Москве. Желающие могут прислать творческую работу до 1 октября, обязательное условие - упоминание в материале образа и подвига полководца Александра Суворова. Об этом на мероприятии, посвященном началу конкурса, сообщила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Конкурс приурочен к празднованию 295-летия со дня рождения Суворова и Году защитника Отечества. Желающие в возрасте от семи до 36 лет могут прислать свои работы через официальный сайт Роспатриотцентра Росмолодежи. Награждение победителей пройдет в конце этого года в Москве.

"Участники будут соревноваться в трех номинациях: "Образ А. В. Суворова в живописи и графике", "Образ А. В. Суворова в поэзии", "Образ А. В. Суворова в медиаискусстве", - рассказала Беликова, подчеркнув, что проект станет важным инструментом сохранения исторической памяти и формирования патриотического сознания. "Он предоставит молодежи платформу для самовыражения и глубокого изучения истории России, воинских традиций и роли личности в истории", - добавила она.

Организатором конкурса выступает Роспатриотцентр Росмолодежи. Соорганизаторами конкурса являются авторы проекта создания Духовно-исторического суворовского комплекса в Кончанско-Суворовском сельском поселении Боровичского муниципального района Новгородской области, при поддержке комитета Госдумы по обороне, правительства Новгородской области и Владимирской митрополии Русской православной церкви.