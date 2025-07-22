Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что при проведении демонтажных работ была нарушена целостность камеры шлюза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Целостность камеры шлюза нарушена в результате демонтажных работ на Городецком гидроузле в Нижегородской области. Движение судов временно приостановлено, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 22 июля 2025 года в дневное время в Нижегородской области на реке Волге при производстве демонтажных работ на Городецком гидроузле произошло нарушение целостности камеры шлюза №15А. Шлюзование и движение судов временно приостановлено", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших нет. Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности судоходства.