На Сахалине около 200 студентов приступили к работе в рамках трудовых проектов РСО

Участниками отряда "Первый рассвет" стали активисты из Башкирии, Татарстана, Чувашии, а также Томской, Сахалинской и Новосибирской областей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Почти 200 студентов со всей России приняли участие в двух всероссийских трудовых проектах Российских студенческих отрядов (РСО) на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе РСО.

"21 июля состоялось торжественное открытие двух всероссийских трудовых проектов Российских студенческих отрядов, в них примут участие около 200 студентов со всей страны. Проекты реализуются при поддержке правительства Сахалинской области, "Агентства по делам молодежи Сахалинской области" и "Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области", - сказано в сообщении.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя наблюдательного совета РСО Михаила Киселева, РСО продолжает играть важную роль в формировании профессиональных компетенций у молодежи. "Участие во всероссийских трудовых проектах - это возможность не только для молодых людей получить ценный трудовой опыт, но и сделать вклад в развитие туризма и гостеприимства, а также системы здравоохранения на Сахалине. В студенческих отрядах мы закладываем основу для формирования профессиональных стандартов в сфере сервиса и здравоохранения. Такие инициативы способствуют развитию кадрового потенциала региона, помогают молодым специалистам приобрести востребованные навыки и укрепляют связь между молодежью и развитием различных отраслей экономики страны", - отметил он.

Отмечается, что участниками Всероссийского сводного студенческого сервисного отряда "Первый рассвет" стали 118 студентов из республик Башкортостан и Татарстан, Чувашской Республики, Томской, Сахалинской и Новосибирской областей, Пермского края, и города Санкт-Петербург. В свою очередь, 74 студента из 18 регионов РФ вошли в состав Всероссийского студенческого медицинского отряда "Галиотис". По словам министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Кузнецова, за три года реализации проекта Сахалинскую область посетили десятки студентов, будущих врачей. Он отметил, что в регионе уже работают медики, бывшие участники студенческих отрядов.

Движение Российских студенческих отрядов на территории Сахалинской области было возобновлено в 2022 году по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.