Мероприятие пройдет с 31 июля по 2 августа

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Медиафорум "Единый Кавказ" посетят 40 молодых людей, которые освещают молодежную политику Северного Кавказа. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал министр по делам молодежи КБР Азамат Люев.

"В текущем году мы ожидаем порядка 40 участников - это определенная целевая группа тех специалистов, молодых людей, которые занимаются освещением молодежной политики и продвижением мероприятий этой сферы. Мы пригласили наших коллег, которые по министерствам и ведомствам курируют молодежную политику в субъектах СКФО и курируют вопросы медиа, а также медийщиков Движения первых с каждого региона и блогеров, которые освещают и продвигают молодежный спорт, молодежный туризм или молодежное предпринимательство", - сообщил Люев.

Он также отметил, что программа форума разделена на теоретический и практический блоки. "Программа составлена таким образом, что есть большой образовательный блок, есть блок связанные с участием в креативных стратегических сессиях и практический блок. В теоретическом боке у нас будет ряд экспертов, которые расскажут об особенностях работы в медиасреде в Кавказском пространстве, <…> в рамках практической части мы поставили задачу вместе с участникам форума обсудить 17 ценностей 809 указа о создании и укреплении традиционных ценностей [Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. №809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей]", - добавил спикер.

Также Люев рассказал, что участие в форуме может принять любой желающий.

Медиафорум "Единый Кавказ" пройдет с 31 июля по 2 августа 2025 года.