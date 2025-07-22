Глава Минюста Константин Чуйченко рассказал об участии юристов в специальной военной операции на Украине, в том числе о 58 мобилизованных адвокатах и 218 пришедших добровольцами

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сейчас в России работает 75 тыс. адвокатов. Такие данные привел президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече в Кремле с главой Минюста Константином Чуйченко.

Министр рассказал об участии юристов в специальной военной операции на Украине, в том числе о 58 мобилизованных адвокатах и 218 пришедших добровольцами. По словам Чуйченко, 24 адвоката погибли и 36 были ранены.

"75 тыс. человек?" - уточнил Путин общую численность адвокатского корпуса в стране. "75 [тыс.] в настоящее время", - подтвердил глава Минюста и заметил, что продолжение поддержки профессионализации адвокатуры позволит нарастить число таких специалистов до 100 тыс.

Чуйченко также доложил президенту об итогах XIII Международного юридического форума, проходившего в Санкт-Петербурге в мае.

В новость внесена правка (14:48 мск) - передается с уточнением данных во втором абзаце, верно - 24 погибших и 36 раненых.