Оба форума пройдут в августе

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Столица Кабардино-Балкарии (КБР) примет в августе сразу два крупных форума, посвященных развитию добровольчества и землячества. В них примут участие молодые люди из разных регионов, об этом во время прямого эфира в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр по делам молодежи КБР Азамат Люев.

"Мы планируем окружной форум по добровольчеству совместно с платформой Добро.РФ. Это будет трехдневный обучающий, образовательный форум, где волонтеры и руководители волонтерских центров будут делиться опытом, получать новые знания, навыки", - рассказал Люев.

Также он пояснил, что состоится форум, посвященный развитию землячества, который соберет больше 100 молодых людей, обучающихся за пределами Кабардино-Балкарии.

"Зачастую это очень талантливые ребята, которые себя реализуют в вузах других субъектов. Они там трудоустраиваются, делают свой бизнес, живут. И мы почувствовали, что с их стороны есть определенная потребность такого системного взаимодействия с родными территориями. Они хотят быть соучастными в развитии региона, им самим нужна поддержка. Поэтому мы собираем такой большой форум землячеств", - добавил Люев.

Оба форума пройдут в августе.