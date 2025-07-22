Новыми положениями дополняется законопроект о предельном сроке выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые получили ранения, препятствующие продолжению военной службы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправки, которые устанавливают условия получения льгот гражданскими женами погибших бойцов СВО. Новыми положениями дополняется законопроект о предельном сроке выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые получили ранения, препятствующие продолжению военной службы.

Поправками предлагается установить, что на льготы в случае гибели бойцов СВО (срочников, контрактников или добровольцев) могут претендовать их гражданские жены, если будут установлены факты ведения общего хозяйства, совместного проживания в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка. При этом, согласно нововведениям, факт совместного проживания не будет устанавливаться, если боец СВО или его сожительница в течение указанного срока состояли в зарегистрированном браке с другими людьми.

Поправки также предусматривают, что факты совместного проживания и наличия общего хозяйства будут устанавливаться судом. Право на получение льгот будет возникать только после вступления в силу судебного решения. Сами льготы, согласно нововведениям, могут быть установлены федеральными правовыми актами правительства РФ. Дополнительные меры социальной поддержки смогут устанавливать региональные органы власти и органы местного самоуправления.