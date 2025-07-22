В Калининграде новый корпус Музея Мирового океана откроют 18 августа

Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, что с 19 августа будет доступ к записи на организованные экскурсии

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Открытие нового корпуса Музея Мирового океана "Планета океан" в Калининграде запланировано на 18 августа - в день географа и 180-летия Русского географического общества. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии с жителями региона.

"Фактически мы видим высокую степень готовности. Дата открытия, которую мы планируем - это 18 августа. Это день географа и 180-летия Русского географического общества. Как раз мы планируем, что откроем двери музея мирового океана, и с 19 августа будет доступ к записи на организованные экскурсии. Уверен, что музей станет визитной карточкой нашего региона", - сказал Беспрозванных.

Как отметили в пресс-службе Музея Мирового океана, в экспозиционно-образовательном центре "Планета океан" семь этажей. Здесь расположились шесть научных лабораторий, зал "Большой океан", "Аквариумы" и библиотека. Открываться новый корпус будет в три очереди, и первыми для посетителей 19 августа станут доступны "Лаборатория Балтики", "Аквариумы", зал "Большой океан", "Лаборатория красоты" и библиотека - четыре этажа выставочных пространств. Согласно концепции, новый музейный корпус - это научно-исследовательское судно, поднявшись на борт которого, посетители станут участниками кругосветной экспедиции. Гостям предстоит почувствовать силу волн и течений, услышать голос океана, пройти по сформированному геологическими силами дну, узнать, как выглядит планета из космоса, и понять, что все живые организмы в океане - равновеликие, а история развития человечества - это прежде всего история морских цивилизаций.

"В сложное для страны время нам удалось реализовать мечту и создать самый географический музей о кораблях и исследованиях, который за 35 лет стал центром притяжения не только для россиян, но и приобрел мировую известность. А "Планета океан" - наш самый амбициозный проект. Его уникальность заключается не только в архитектурном облике, но и в экспозиционном наполнении. Здесь залы с аквариумами соседствуют с академическими коллекциями, каждая лаборатория оборудована современными интерактивными экспонатами, позволяющими получить научные знания в оригинальной форме. И мы рады наконец пригласить жителей и гостей региона подняться на борт этого корабля науки", - рассказала основатель и президент музея Светлана Сивкова.

Кроме того, уже работает образовательный центр "Океания", входящий в состав корпуса "Планета океан". В его пространствах развернулись морские классы и штаб-квартира Калининградского областного отделения Русского географического общества, а также большой лекционный зал, в котором проходят кинопоказы и встречи с учеными. Работать в тестовом режиме новый музейный корпус будет до тех пор, пока не завершится создание экспозиций на других этажах. На время тестового запуска корпус будет работать со среды по воскресенье.