В Эльбрусском районе КБР движение осуществляют по реверсивной схеме

В городе Тырныауз после обильных осадков сошел сель

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Автомобильный проезд в Эльбрусском районе в сторону города Тырныауза в Кабардино-Балкарии (КБР), где после обильных осадков сошел сель, нарушивший движение, организован по реверсивной схеме. Об этом сообщил глава администрации города Мухтар Отаров.

"В Эльбрусском районе движение на объездной Тырныауза осуществляется временным реверсивным режимом - с открытием и закрытием участка в зависимости от текущей обстановки и уровня воды. На всех участках ведется постоянный мониторинг ситуации, в ближайшее время будут направлены все ресурсы для оперативного восстановления движения и устранения последствий", - отметил Отаров.

В городе продолжаются селевые волны. Часть жителей остается без света, воды и связи.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". В муниципалитете объявили режим ЧС. Была проведена эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного участка. Работает пункт временного размещения жителей в одной из школ города. Оперативные службы призвали жителей республики и туристов воздержаться от поездок в Эльбрусский район.