Случаи заболевания не зафиксированы

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Отравления пассажиров на теплоходе "Леонид Красин" в Ярославле не было, информация в интернете о вспышке заболевания на судне не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Мостурфлот".

"На теплоходе "Леонид Красин", прибывшем из Астрахани в Москву 19 июля, ни у одного из пассажиров не брали медицинские анализы, ни у одного из туристов нет претензий к работе экипажа, тем не менее, некий "компетентный" источник безосновательно сообщил о 30 заболевших. В настоящее время в транспортную прокуратуру и следственные органы передано заявление компании о распространении недостоверной информации с целью разобраться в ситуации", - рассказали в пресс-службе.

В компании также отметили, что за всю историю работы "Мостурфлота" Роспотребнадзором и другими органами не был остановлен ни один рейс, каждый теплоход перед навигацией проходит инспекцию. Продукты поставляются сертифицированными компаниями и также проходят проверку.

"Происходящее в последнее время с теплоходами компании мы считаем происками неких лиц или организаций, заинтересованных в распространении заведомо ложной информации, с целью дискредитировать деятельность компании и нанести урон деловой репутации", - рассказали в пресс-службе.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с информацией в сети интернет о возможном отравлении пассажиров теплохода. По предварительным данным, у пассажиров судна "Леонид Красин" были выявлены случаи ухудшения здоровья. Теплоход находится в Ярославле.