Иркутская электросетевая компания сообщила, что ориентировочное время восстановления электричества - 22:00 по местному времени

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Отключение электроэнергии произошло во вторник в двух районах Иркутска, городе Шелехове и близлежащих садоводствах, сообщила Иркутская электросетевая компания. Света нет в домах на 16 улицах, поселке, 11 садоводствах.

"Произошло частичное отключение электроэнергии в Куйбышевском и Октябрьском районах Иркутска", - говорится в сообщении.

Частично отключено электроснабжение на восьми улицах в Шелехове и пригородных садоводствах. Число отключенных абонентов уточняется. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 22:00 (17:00 мск).

Также продолжаются аварийно-восстановительные работы в городе Зима, который сильнее всего пострадал в результате штормового ветра, обрушившегося на несколько районов Иркутской области вечером 20 июля. Там до сих пор без света остаются порядка 300 домов. Восстановительные работы планируется продолжать ночью, для этого энергетики подготовили световые столбы для освещения.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером во вторник в ряде районов области ожидаются ливни, крупный град, грозы, порывы ветра до 25 м/с.