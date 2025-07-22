На мероприятие в 2026 году могут пригласить представителей всех казачьих войск, сообщил министр по делам молодежи республики Азамат Люев

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Формат Межрегионального слета казачьей молодежи намерены изменить в формат фестиваля в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал министр по делам молодежи КБР Азамат Люев.

"Если в этом году мы за счет наших местных коллективов обеспечивали культурную программу, то в следующем году мы может поменяем форму и сделаем форум-фестиваль казачьей молодежи, где проведем образовательный блок для молодых людей и пригласим ещё казачьи коллективы, которые будут с точки зрения фестивальной составляющей друг с другом соревноваться", - сообщил Люев.

Он также отметил, что вместе с атаманом Терского казачьего войска Владимиром Савченко они обсудили возможное расширение географии слета в 2026 году, а также глава республики Казбек Коков дал поручение создать постоянную инфраструктуру. "К нам в этом году приезжал окружной атаман, и мы как раз обсуждали вопрос расширения географии, он предложил в следующем году пригласить представителей всех казачьих войск, которых сегодня как он обозначил 13. <…> Глава республики дал поручение совместно с муниципалитетом проработать создание постоянной инфраструктуры на базе проведения этого палаточного лагеря", - добавил спикер.