В пресс-службе РСВ отметили, что участникам доступны тематические конкурсные треки, экспертное сообщество и цифровые сервисы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. человек из всех регионов России и 18 стран мира подали заявки для участия в пятом сезоне проекта "Флагманы образования" президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ), сообщает пресс-служба РСВ.

"Продолжается регистрация на проект "Флагманы образования" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Уже более 50 тыс. участников из всех регионов России и 18 стран мира подали заявки и начали свой путь в одном из главных просветительских проектов года. Участие открыто для студентов, педагогов, управленцев, наставников и экспертов в сфере образования", - говорится в сообщении.

Отмечено, что участникам доступны тематические конкурсные треки, экспертное сообщество и цифровые сервисы. В 2025 году проект реализуется по таким направлениям, как "государство", "медиа", "культура", "наставничество". Регистрация по ним продолжается и будет завершена осенью.

"Сообщество "Флагманы образования" - это люди, которые меняют систему образования в своих школах, вузах, колледжах, регионах, стране. Они предлагают идеи, решения и проекты для повышения качества обучения и развития интереса у обучающихся. За пять сезонов к проекту уже присоединились более 370 тысяч участников из всех регионов России и 18 стран мира", - приводятся слова первого заместителя генерального директора президентской платформы Геннадия Гурьянова.

Организаторы сообщают, что принять участие можно на сайте проекта. Участие - бесплатное. Вся конкурсная активность проходит онлайн, а для победителей отборочных этапов будут организованы очные мероприятия в регионах и Москве.

Проект "Флагманы образования" проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи).