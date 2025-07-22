В обновленном здании корпуса №12 откроется родильный дом, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Модернизацию двух корпусов ГКБ им. В. В. Вересаева в Москве завершат в 2025 году. На территории медучреждения откроется родильный дом и Центр женского здоровья, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году завершим модернизацию еще двух корпусов ГКБ им. Вересаева - крупнейшей больницы на севере Москвы. В обновленном здании корпуса №12 откроется родильный дом", - написал Собянин.

По его словам, в корпусе №12 также откроются приемное отделение с экстренной операционной, отделение патологии беременности и обсервационный бокс, отделение гинекологии и стационар кратковременного пребывания, акушерские физиологические отделения для совместного пребывания матерей с новорожденными в комфортных палатах, родильное отделение с индивидуальными родовыми боксами, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также оперблок. Всего в здании расположатся семь разнопрофильных операционных, в том числе высокотехнологичных.

Мэр добавил, что в корпус поставят современную технику, в том числе: аппараты УЗИ, рентгеновские аппараты типа С-дуга, реанимационное, гинекологическое, хирургическое и прочее медоборудование.

Собянин подчеркнул, что в то же время ведется модернизация корпуса №3, где разместят Центр женского здоровья.

"После проведения всех работ мы завершим модернизацию ГКБ им. Вересаева. На территории больницы уже открыт флагманский центр, реконструированы основные лечебные корпуса", - заключил мэр.