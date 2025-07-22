Запланирована также установка железобетонных колодцев, гидрантов, запорной арматуры

ЧЕРКЕССК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют к 2027 году проложить 30 км нового водопровода в ауле Псыж - одном из крупнейших в республике. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В новом микрорайоне аула Псыж Абазинского района в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" и федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы" ведутся работы по строительству водопроводной линии общей протяженностью порядка 30 км. На сегодня проложено 4 100 метров трубопровода", - говорится в сообщении.

Запланирована также установка железобетонных колодцев, гидрантов, запорной арматуры. Модернизация системы предполагает строительство подрусловой магистрали через реку Кубань, отметили в правительстве КЧР.

В размещенном в Telegram-канале видеоролике сообщается, что объект планируется сдать в конце 2026 года.

В 2020 году для водоснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, в новом микрорайоне Псыжа была проложена водопроводная линия протяженностью 4,7 тыс. метров. Она была запущена в сентябре 2024 года, к ней уже подключены 85 домовладений.