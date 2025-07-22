Выплаты смогут получить специалисты в возрасте до 35 лет, которые в течение трех лет после завершения учебы в вузе, колледже или техникуме трудоустроились в компании из сферы АПК

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Единовременные выплаты в 200 тыс. и 250 тыс. рублей получат молодые специалисты в Севастополе, которые устроились на работу в организации агропромышленного комплекса. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Молодые специалисты, трудоустроившиеся в организациях агропромышленного комплекса Севастополя, будут получать единовременные выплаты. Размер выплаты составит: 250 тысяч рублей - для специалистов, получивших высшее образование; 200 тысяч рублей - для специалистов, получивших среднее профессиональное образование", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Соответствующее постановление принято на заседании городского правительства.

Выплаты смогут получить молодые специалисты в возрасте до 35 лет, которые в течение трех лет после завершения учебы в вузе, колледже или техникуме трудоустроились в компании из сферы АПК. Специалист, претендующий на единовременную выплату, должен будет отработать на предприятии три года.