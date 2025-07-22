Мужчина умер 20 июля в возрасте 101 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Петербург простился с почетным гражданином города, ветераном Великой Отечественной войны Зиновием Леонидовичем Меркиным, который умер 20 июля в возрасте 101 года. В траурной церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский, сообщила пресс-служба Смольного.

"Для каждого из нас было великой честью и счастьем общаться с Зиновием Леонидовичем. Он был и остается настоящей легендой и гордостью Петербурга. В год 80-летия Победы он стал почетным гражданином Санкт Петербурга. Это звание - благодарность всего города за его жизнь, его подвиг. Зиновий Леонидович всегда будет для нас примером мужества, ленинградской скромности и ответственности перед Отечеством", - приводит слова Беглова пресс-служба.

Беглов выразил глубокие соболезнования родным и близким Меркина и отметил любовь ветерана родному городу и преданность ему. Меркин участвовал в патриотическом воспитании молодежи и жизни общества. Он рассказывал о тяжелых военных годах, передавал новым поколениям подлинную историю.

"Мне посчастливилось знать Зиновия Леонидовича лично. Мудрый, открытый, доброжелательный. Меня всегда поражало, как спокойно он говорил о самых тяжелых испытаниях - без пафоса, с характерной для героев скромностью. Настоящий пример для многих поколений. От имени Законодательного собрания и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Зиновия Леонидовича. Светлая память. Город скорбит", - поделился Бельский в Telegram-канале.

Зиновий Меркин родился 10 июля 1924 года в Ленинграде. В 17 лет он отправился на фронт, как только началась Великая Отечественная война. Четыре раза был ранен. Служил сапером и разведчиком. Меркин сражался под Нарвой, на Невском пятачке, на Курской дуге, на Кавказе и освобождал Украину, Польшу, Румынию, участвовал в боях по окружению Берлина.

Ветеран удостоен ордена Отечественной войны, Красной Звезды и ордена Почета, медали "За оборону Ленинграда". В послевоенный период трудился на заводах, фабриках, в учреждениях ряда регионов. С 1982 года работал в ленинградском метрострое. С 90-х годов являлся членом Совета ветеранов Ленинградской армии народного ополчения. В мае 2025 года Законодательное собрание присвоило Меркину высшую награду города - звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". 10 июля ветерану исполнился 101 год.