Глава администрации города Азамат Афашоков сообщил, что без воды остались около 3 тыс. абонентов

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. В пункте временного размещения, организованном на базе школы после схода селевых потоков, находятся 60 жителей Тырныауза (Кабардино-Балкария), сообщил глава администрации города Азамат Афашоков.

"В пункте временного размещения в настоящий момент находятся 60 человек", - сказал Афашоков.

По его словам, около 3 тыс. абонентов остались без холодного водоснабжения, организован подвоз питьевой воды. Жизни и здоровью населения угрозы нет, отметил Афашоков.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". В муниципалитете объявили режим ЧС. Была проведена эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного участка. Работает пункт временного размещения жителей в одной из школ города. Оперативные службы призвали жителей республики и туристов воздержаться от поездок в Эльбрусский район.