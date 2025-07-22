Он позволит централизовать помощь пациентам с болезнью Паркинсона и Альцгеймера, сообщил заведующий центром Денис Захаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Городской центр нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии открылся в Санкт-Петербурге. Он позволит централизовать помощь пациентам с болезнью Паркинсона и Альцгеймера, сделать наблюдение за течением заболеваний систематическим, сообщил журналистам заведующий центром Денис Захаров.

"Центр нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии преследует реализацию трех стратегических направлений. Первое - пациенты с расстройствами движения и пациенты с болезнью Паркинсона, второе - снижение памяти и внимания, включая болезнь Альцгеймера, третье направление - введение ботулотоксина. До сегодняшнего дня все пациенты наблюдались в своих поликлиниках, отсутствовал реестр, централизованная помощь, систематическое наблюдение. Наконец-то усилиями комитета по здравоохранению, главного внештатного специалиста-невролога, нашей команды эти пациенты будут наблюдаться систематически, в одном месте, у нас будет возможность корректировать терапию, вовремя ставить диагноз, улучшать качество жизни пациентов", - сказал он.

По его словам, центр будет заниматься диагностикой, лечением и реабилитацией пациентов. Также планируется вести научную деятельность.

Центр открылся на базе поликлиники №81, расположенной в Адмиралтейском районе Петербурга. Он оснащен современным оборудованием и использует диагностическую базу поликлиники. В числе сотрудников центра - лучшие врачи-неврологи города, специалисты по нейродегенеративным заболеваниям.

По данным Захарова, на сегодняшний день в Петербурге более 10 тыс. человек имеют расстройства движения, из них более 6 тыс. - с болезнью Паркинсона. Более 12 тыс. пациентов имеют прогрессирующее снижение памяти и внимания, около 4 тыс. - пациенты с болезнью Альцгеймера. Около 3 тыс. пациентов нуждаются в ботулинотерапии.

"Открытие центра - яркий пример нашего комплексного подхода к развитию медицины в рамках одного из 10 городских приоритетов - "Здоровье петербуржцев". Мы создаем условия для ранней диагностики и эффективного лечения, что особенно актуально при сложных заболеваниях. Уверен, что центр станет важным звеном нашей системы здравоохранения и поможет тысячам петербуржцев сохранить здоровье и активность", - привели в пресс-службе администрации города слова губернатора Александра Беглова.